Elazığ'da makas atan otomobil kazaya neden oldu
Elazığ'da makas atan otomobilin sol şeritte bulunan araca arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Elazığ merkez Malatya Caddesi'nde makas atarak ilerleyen otomobil, sol şeritte bulunan araca arkadan çarptı.
Kazada 2 kişi yaralanırken o anlar farklı bir araçta bulunan kameraya yansıdı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
