Elazığ'da marşa bastığı anda motoru alev aldı: O anlar kamerada

Elazığ'da bir işletmede moto kurye olarak görev yapan personel, siparişi teslim etmek üzere motosikletinin başına geçti.

Kuryenin hareket etmek amacıyla marşa bastığı esnada, motosiklette benzin kaçağı nedeniyle aniden yangın çıktı.

YANGINA ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Motosikletin bir anda alevler içinde kaldığını gören çevredeki esnaf hızla yardıma koştu.

İş yerlerinden yangın söndürme tüpleri ve su alan esnaf, alev alev yanan motosiklete zamanında müdahale etti.

ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Esnafın yoğun çabasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kuryenin motoru çalıştırdığı an, alevlerin bir anda parlaması ve çevredeki esnafın su ve yangın söndürme tüpleriyle yardıma koştuğu o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.