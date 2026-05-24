Elazığ'da marşa bastığı anda motoru alev aldı: O anlar kamerada
Kentte siparişe gitmek için motosikletini çalıştırmak isteyen kuryenin aracı benzin kaçağı nedeniyle bir anda alev aldı. Çevredeki esnafın su ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdüğü o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Elazığ'da bir işletmede moto kurye olarak görev yapan personel, siparişi teslim etmek üzere motosikletinin başına geçti.
Kuryenin hareket etmek amacıyla marşa bastığı esnada, motosiklette benzin kaçağı nedeniyle aniden yangın çıktı.
YANGINA ESNAF MÜDAHALE ETTİ
Motosikletin bir anda alevler içinde kaldığını gören çevredeki esnaf hızla yardıma koştu.
İş yerlerinden yangın söndürme tüpleri ve su alan esnaf, alev alev yanan motosiklete zamanında müdahale etti.
ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI
Esnafın yoğun çabasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)