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Elazığ'da okullar 17 Şubat'ta açılacak

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da tüm okullar, Malatya'nın ise 3 ilçesinde bulunan okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi.

İHA | 06.02.2020 - 12:33..
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24 Ocak Cuma günü Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde, aralarında okullarında bulunduğu birçok yapı zarar görmüştü.

Depremde evleri hasar görenler ise AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları, yurt ve misafirhanelere yerleştirildi.

ELAZIĞ'DAKİ TÜM OKULLARI KAPSIYOR

Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin planlanması için eğitim öğretimin, 10 Şubat'a başlaması planlandı. Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının, 17 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi.

Yapılan duyuruda, "10 Şubat 2020 tarihinde açılacak olan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi 17 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir." denildi.

Elazığ'da okullar 17 Şubat'ta açılacak

DOĞANYOL, KALE VE PÜTÜRGE'DE 17 ŞUBAT'TA AÇILACAK

Malatya Valiliği de 3 ilçede bulunan okullarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

”24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ-Sivrice merkezli deprem nedeniyle daha önce eğitime ara verilen Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde bulunan okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde ise eğitim faaliyetlerine 10 Şubat 2020 tarihinde başlanacaktır.”

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