Elazığ'da önü kesilen minibüsün kaputu yumruklandı
Elazığ'da bir şahsın yolcu minibüsünün önünü kestikten sonra aracın kaputunu yumrukladığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Elazığ merkez Kazım Karabekir Caddesi'nde bir şahıs, henüz bilinmeyen sebeple yolcu minibüsünün önünü keserek küfürler etmeye başladı.
Hırsını alamayan şahıs, önce minibüsün sileceklerini kırdı, ardından da kaputu yumruklamaya başladı.
VATANDAŞ SAKİNLEŞTİRDİ
Bir süre kaputu yumruklayan şahıs, çevredeki bir vatandaşın müdahalesiyle sakinleşti.
Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)