Elazığ’da otomobil tavanında tehlikeli yolculuk

Elazığ’ın Aksaray Mahallesi’nde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, hareket halindeki otomobilin tavanına çıkarak yolculuk etmeye başladı.

Herhangi bir emniyet tedbiri almadan aracın üzerinde seyahat eden kişinin davranışı, trafikte büyük risk oluşturdu.

TRAFİKTE HAYATİ RİSK OLUŞTURDU

Seyir halindeki aracın tavanında yapılan yolculuk, hem kişinin kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Ani fren veya manevra durumunda ciddi bir kazanın yaşanabileceği değerlendirildi.

Olayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterirken bazıları, yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Tehlikeli yolculuk anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kişinin aracın tavanında dengede durmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Kısa sürede sosyal medyada da yayılan görüntüler, büyük tepki topladı.