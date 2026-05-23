Elazığ’da usulsüz tıbbi atık yakan hastaneye 47,2 milyon TL ceza

Çevre temizliği kurallarına uymayan işletmelere yönelik denetimlerde, doğayı kirleten ve atıklarını mevzuata uygun şekilde bertaraf etmeyen kuruluşlara ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Elazığ’da faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşuna, tıbbi atıkları mevzuata aykırı şekilde taşıyıp bertaraf ettiği tespit edilince idari para cezası kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli denetiminde ortaya çıkan usulsüzlüğün, geçmiş yıllarda da benzer şekilde tekrarlandığı belirlendi.

Aynı ihlali daha önce de gerçekleştirdiği tespit edilen hastaneye, Çevre Kanunu kapsamında 47 milyon 206 bin 354,5 TL idari para cezası uygulandı.

HASTANENİN TIBBİ ATIKLARI, MEVZUATA AYKIRI YAKILDI

Yapılan denetimlerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü ekiplerince hastane faaliyetlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların mevzuata aykırı şekilde taşınıp yakıldığı, ayrıca uygun bertaraf yöntemlerinin uygulanmadığının tespit edildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirme neticesinde, insan sağlığı ve çevre açısından yüksek risk taşıyan tıbbi atıkların usulüne uygun şekilde yönetilmediği, söz konusu fiilin bulaşıcı hastalıkların yayılması açısından ciddi risk oluşturduğu ve çevresel etkilerinin telafisi güç sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

47,2 MİLYON TL PARA CEZASI

Bu kapsamda, ilimizde faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzce, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (v) bendi uyarınca 47 milyon 206 bin 354 lira 50 kuruş idari para cezası uygulanmıştır. Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürülecektir."