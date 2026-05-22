Elazığ'da özel sağlık kuruluşuna tıbbi atıktan 47,2 milyon TL'lik ceza

Çevre temizliği konusundaki yasaklara uymayan işletmeler cezalandırılmaya devam ediyor.

Doğayı kirletenler ve atıklarını mevzuata göre imha etmeyen işletmelere ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Elazığ'da faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşuna, tıbbi atıkların mevzuata aykırı şekilde taşındığı ve bertaraf edildiğinin belirlenmesi üzerine idari para cezası uygulandı.

HASTANENİN TIBBİ ATIKLARI MEVZUATA AYKIRI YAKILDI

Yapılan denetimlerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince hastane faaliyetlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların mevzuata aykırı şekilde taşınıp yakıldığı, ayrıca uygun bertaraf yöntemlerinin uygulanmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirme neticesinde, insan sağlığı ve çevre açısından yüksek risk taşıyan tıbbi atıkların usulüne uygun şekilde yönetilmediği, söz konusu fiilin bulaşıcı hastalıkların yayılması açısından ciddi risk oluşturduğu ve çevresel etkilerinin telafisi güç sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

47,2 MİLYON TL PARA CEZASI

Bu kapsamda, ilimizde faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzce, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (v) bendi uyarınca 47 milyon 206 bin 354 lira 50 kuruş idari para cezası uygulanmıştır. Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürülecektir."