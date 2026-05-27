Elazığ’da Pembelik Barajı’nda kontrollü su tahliyesi başladı
Artan yağışlarla birlikte Karakoçan ilçesindeki Pembelik Barajı’nda dolusavak kapakları açıldı. Barajdan kontrollü su tahliyesine başlandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Yurt genelinde bereketli yağışlar etkisini gösterdi.
Barajlar tek tek dolarken, yeni bir müjde de Pembelik Barajı’ndan geldi.
DOLUSAVAK KAPAKLARI AÇILDI
Elazığ’da, Karakoçan ilçe sınırları içinde yer alan Peri Çayı üzerindeki Pembelik Barajı’nda, etkili olan yağışların barajı doldurmasıyla dolusavak kapakları açıldı.
HAVZADA DEBİ YÜKSELDİ
Barajda kontrollü su tahliyesi gerçekleştirilirken, tahliye nedeniyle baraj çevresinde akışın arttığı ve suyun aşağı havzada debiyi yükselttiği görüldü.
Barajdan suyun tahliyesi drone ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)