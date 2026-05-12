Elazığ’da seyir halindeki otomobil alevlere kapıldı

Elazığ'da dumanlar gökyüzünü kapladı...

Seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Çıkan duman ve alevleri fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durdu.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı ve otomobil küle döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü.

YARALANAN OLMADI

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken olayın çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.