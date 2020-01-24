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Elazığ'da şiddetli deprem

Elazığ'da 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi

Haber Merkezi | 24.01.2020 - 21:02..
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Elazığ'da şiddetli deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 20.55'te Elazığ'da 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE, 6.7 KM DERİNLİĞİNDE

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, 6.75 km derinlikte meydana geldi.

Deprem çecre illerde de hissedildi.

İKİ BÜYÜK ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD, 22:55'te meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden sonra, 21:08'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 5.4 ve 21:17'de de merkez üssü Baskil ilçesi olan, 5.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

AFAD: EKİPLERİMİZ SAHA TARAMASINA BAŞLADI

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi VİDEO

 

Ayrıntılar gelecek..

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