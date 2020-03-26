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:Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA | 26.03.2020 - 23:26..
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Elazığ’ın Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’nde, husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Gruplardan birinde yer alan şahıslardan biri pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar birinin başına başka birinin de bacaklarına isabet etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

:Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

:Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

:Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

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