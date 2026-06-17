Elazığ'da Sultan Nine'nin kaçan kurbanlık koçu 20 gün sonra bulundu: Çok şükür kurt kapmamış

Her yıl olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı'nda da kesilmeden kaçan kurbanlık hayvanlar oldu.

Firari kurbanlıklardan bazıları yakalandı bazıları ise sırra kadem basarak Kurban Bayramı'nı atlattı.

İPİNİ KOPARTIP KAÇTI

Elazığ Keban'a bağlı Akçatepe köyünde yaşayan 78 yaşındaki Sultan Balcı'nın emekli maaşından biriktirdiği parayla aldığı kurbanlık koç da kaçıp gidenlerden biriydi.

Evin önünde bağlı olduğu ipi kopararak kaçan dağlık alana kaçan koçu yakalamak için bütün köy, epey gayret sergiledi.

20 GÜN SONRA BULUNDU

Ara ara görülse de bir türlü yakalanamayan kurbanlık koç, 20 günün sonunda kaçtığı Akçatepe köyünden 40 kilometre uzaklıktaki Bahçeli köyünün Karcık Yaylası'nda, bir sürüye katılmış halde bulundu.

Çobanın haber vermesi üzerine Sultan Balcı'nın oğlu Yasin Balcı, yaylaya giderek koçu teslim aldı.

Kaçan kurbanlık koçuna 20 gün sonra kavuşan Sultan Nine, büyük mutluluk yaşadı.

"KURT YEMEMİŞ ÇOK ŞÜKÜR"

Koçuna günler sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Sultan Balcı, şunları söyledi:

"Allah razı olsun, koçumu dağ başından alıp getirdiler. Herkes hakkını helal etsin. Koçum onca gün dışarıda kaldı. Koçum bulunduğu için çok mutluyum. Hep dağlara bakıyordum, 'Bu hayvan nereye gitti?' diye düşünüyordum. Her günüm üzüntüyle geçiyordu.

Bugün çok şükür koçumu gördüm, çok mutluyum. Koçumu kurt yememiş, kimse zarar vermemiş çok şükür."

ÇOBAN HABERLERDE GÖRMÜŞ

Koçun bulunduğu sürünün çobanı Ercan Üge ise kurbanlık koçun kaybolduğunu haberlerden öğrendiğini söyledi.

Koyunları otlatmak için araziye çıktığında sürüye karışan siyah koçu fark ettiğini anlatan Üge, Akçatepe köyü muhtarını arayarak bilgi verdiğini belirtti.

Üge, "Koç 20 gündür aranıyormuş. Buraya bayağı uzaktan gelmiş. İlk başta kaçtı, sonra tuz verdim. Yavaş yavaş koyunların içine girdi. Boynundaki ipi kestim, koyunlara alıştı. Şimdi sahibine teslim ettim." diye konuştu.