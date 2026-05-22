Elazığ’da tır şoförü, aracında ölü bulundu

Elazığ'da tır şoförü olarak çalışan 60 yaşındaki Sabahattin Oral’dan uzun süre haber alamayan çalışma arkadaşları, durumdan şüphelendi. Bunun üzerine aracın konumu, sistem üzerinden kontrol edildi.

Yapılan incelemede, tırın Elazığ-Malatya kara yolu kenarında park halinde olduğu belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE CAMI KIRARAK ARACA GİRDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, tırın kapılarının içeriden kilitli olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri camı kırarak araca giriş yaptı.

Araç içerisinde yapılan kontrolde, Sabahattin Oral’ın tırın arka bölümündeki yatak kısmında hareketsiz halde bulunduğu görüldü.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Oral’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından tır şoförünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Yetkililer, Sabahattin Oral’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağını belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.