taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9828
Euro
6.7261
Altın
1286.01
Borsa
88533.4
Gram Altın
247.449

Elazığ’da trafik kazası:4 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA | 11.05.2019 - 00:18..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Kaza, Palu Esentepe Mahallesi Hacı Yasin bulvarında meydana geldi.

KAZA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgiye göre, Palu’dan Kovancılar istikametine seyir halinde olan H.E yönetimindeki 06 BEZ 307 otomobil, ara yoldan ana yola çıkan S. Y. idaresindeki 24 EH 757 otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Palu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ’da trafik kazası:4 yaralı

YOL BİR SÜRE KAPATILDI

Öteyandan olay yerinde araçların LPG’li olması nedeniyle polis tedbir amaçlı yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla Palu-Kovancılar kara yolu tekrar trafiğe açıldı.
Elazığ’da trafik kazası:4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:4 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

0
Bursaspor Antalya deplasmanında tek golle güldü

Bursaspor Antalya deplasmanında tek golle güldü

4
Rusya'nın en yaşlı kişisi 123 yaşında öldü

Rusya'nın en yaşlı kişisi 123 yaşında öldü

0
Kayseri'de kaçak kazı operasyonu

Kayseri'de kaçak kazı operasyonu

0
Elazığ’da trafik kazası:4 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:4 yaralı

0
Brüksel'de bomba alarmı: 3 AVM boşaltıldı

Brüksel'de bomba alarmı: 3 AVM boşaltıldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir