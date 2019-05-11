Elazığ’da trafik kazası:4 yaralı

Kaza, Palu Esentepe Mahallesi Hacı Yasin bulvarında meydana geldi.

KAZA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgiye göre, Palu’dan Kovancılar istikametine seyir halinde olan H.E yönetimindeki 06 BEZ 307 otomobil, ara yoldan ana yola çıkan S. Y. idaresindeki 24 EH 757 otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Palu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YOL BİR SÜRE KAPATILDI

Öteyandan olay yerinde araçların LPG’li olması nedeniyle polis tedbir amaçlı yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla Palu-Kovancılar kara yolu tekrar trafiğe açıldı.





