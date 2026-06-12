Elazığ’da yere düşen 20 bin lirayı alıp kayıplara karıştı

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Elazığ'da yaklaşık iki hafta önce Kültür Mahallesi Gürsel Sokak'ta, aracından inen bir vatandaşın arka cebinde bulunan 20 bin lira, binaya girerken yere düştü.

Paranın cebinden sarktığını fark eden bir kadın ise şahsı adeta takibe aldı.

HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

O esnada karşı kaldırımda bekleyen ve paranın düştüğünü gören kadın, şahsın içeri girmesiyle harekete geçti.

Yerdeki 20 bin lirayı alan kadın, hızla alarak olay yerinden uzaklaştı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan sıra dışı hırsızlık anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, vatandaşın yürüdüğü, paranın cebinden düştüğü ve karşı kaldırımdaki kadının durumu takip ederek parayı alıp uzaklaştığı anlar net bir şekilde yer aldı.

Parasının kaybolduğunu fark eden ve güvenlik kameralarına bakarak olayı gören mağdur kişi, durumu polise bildirildi.