Elazığ'daki sağlık ekibine meyve poşeti

Türkiye, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen birçok şehirde de hissedilen depremin ardından yaraları sarmaya çalışıyor.

41 kişinin hayatını kaybettiği depremde iç ısıtan anlar da yaşanıyor.

Öyle ki, kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye giden bir sağlık ekibine sürpriz yapıldı.

KİMİN BIRAKTIĞI BELLİ DEĞİL

Karaman’dan Elazığ'a giden sağlık ekibinin bulunduğu ambulansın kapı kollarına, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından içerisinde meyvelerin bulunduğu poşet asıldı.

DUYGU DOLU ANLAR

Poşeti gören sağlık personeli duygu dolu anlar yaşarken, bunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak teşekkürlerini iletti.

Bu kareye binlerce beğeni yağdı.