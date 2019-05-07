Elçin Sangu'dan evlilik açıklası

6 yıldır sevgilisi Yunus Özdiken ile yaşayan Elçin Sangu, merak edilen soruları yanıtladı.

"TİPİM GELENEKSEL DEĞİL"

Sangu, 'Bu yazın düğün var mı?' sorusuna “Bir plan program yapmıyorum. İyi giden bir şey varken illa bir tarih alayım da evleneyim diye bir şey yok. Ben pek geleneksel bir tip de değilim” cevabını verdi. Çok düğün dernek sevmediğini de belirten Sangu, hayalinde bir düğün olmadığını, arkadaşlarıyla birlikte eğleneceği bir akşam olabileceğini söyledi.

'Evlilik teklifi geldi mi?' sorusuna da cevap veren Sangu, “O çoktan geldi zaten. Öyle bir şeyim yok. O geleli çok oldu” açıklamasını yaptı.