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Hemşire, koronavirüste çapraz bulaşma tehlikesini anlattı

Bir hemşire, koronavirüs salgınına karşı yanlış eldiven kullanımının yol açtığı çapraz bulaşma riskini çektiği videoda tek tek gösterdi.

Haber Merkezi |
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Hemşire, koronavirüste çapraz bulaşma tehlikesini anlattı

Koronavirüse karşı hijyen kurallarının yanı sıra, maske ve eldiven gibi koruyucu malzemeler kullanmak da önemli.

Ancak yanlış kullanımla ortaya çıkan çapraz bulaşma riski, virüsü daha tehlikeli hale getiriyor.

ÇAPRAZ BULAŞMA TEHLİKESİ

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Molly Lixey adlı bir hemşire, eldivenin nasıl kullanılacağına dair video hazırladı ve çapraz bulaşma riskini anlattı.

HEMŞİRE TEK TEK ANLATTI

Eldivenlerle önce simüle ettiği ve yüzeyi virüslü bir nesneye dokunan hemşire, dikkatli olunmadığı takdirde virüsün cep telefonu ve yüz bölgesine nasıl bulaşabileceğini gösterdi.

Nasıl eldiven kullanmamız gerektiğini anlatan hemşire VİDEO

ÇAPRAZ BULAŞMA NEDİR

Yapılan araştırmalarda, koronavirüsün yüzeylerde 3 gün canlı kalabildiği ortaya konuldu. Dolayısıyla yüzeylere dokunulan plastik eldivenler aracılığıyla, virüsün uzun süre taşınma riski var.

Eldivenli bir şekilde kullandığımız eşyalara ve yüz bölgesine dokunmak, virüsün vücuduma girmesine neden oluyor. Böylece çapraz bulaşma meydana geliyor.

ELDİVENİ ÇIKARDIKTAN SONRA...

Söz konusu eşyalara eldiveni çıkardıktan sonra dokunmaya devam etmek, riskin daha da artmasına yol açıyor.

Hemşire, koronavirüste çapraz bulaşma tehlikesini anlattı

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