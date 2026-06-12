Elektriğe ihtiyaç duymuyor: Şehirleri aydınlatacak parlayan bitkiler ortaya çıktı

Bilim dünyası, doğanın kendi ışığını bitkilerle birleştirerek sürdürülebilir bir aydınlatma modeline imza attı.

Çinli araştırmacılar, gen düzenleme teknolojisi sayesinde orkide, ayçiçeği ve krizantem gibi 20’den fazla bitki türünü geceleri yumuşak bir ışıkla parlayacak şekilde modifiye etmeyi başardı.

Euronews’deki habere göre, bu sıra dışı projenin arkasında çocukluğunu bambu korularında ateşböceklerini izleyerek geçiren Magicpen Bio kurucusu Dr. Li Renhan var.

Dr. Li, "Ateşböceklerinin biyolojik mekanizmalarını bitkilere aktararak Avatar filmindekine benzer, büyüleyici bir dünya oluşturmayı hedefledik" diyor.

Zhongguancun Forumu’nda kamuoyuna tanıtılan bu bitkiler, herhangi bir dış güç kaynağına ihtiyaç duymadan, sadece su ve besin maddeleriyle kendi ışığını üretebiliyor.

Elektriksiz parklar mümkün mü?

Araştırmacılara göre, biyolüminesan bitkilerin potansiyeli sadece görsel bir şölenle sınırlı değil. Şehir parklarında ve kamusal alanlarda kullanılması planlanan bu bitkiler, geleneksel aydınlatma sistemlerine duyulan ihtiyacı azaltarak ciddi bir enerji tasarrufu sağlayabilir. Dr. Li, bu sistemin yüksek verimli, düşük karbonlu ve tamamen doğa dostu olduğunu vurguluyor.

Tarım ve tıpta yeni bir dönem

Gen düzenleme teknolojisi, aynı zamanda tarım ve tıp dünyasında da kritik kapılar açıyor. Bilim insanları, bu genetik müdahaleleri kullanarak pirinçte zararlılara karşı dirençli türler geliştirerek gıda güvenliğine katkı sağlıyor.

Tıp alanında ise bu yöntem, ilaç keşif süreçlerini hızlandırıyor ve hastalıkların hücresel düzeydeki gelişimini gözlemlemeyi kolaylaştırıyor.

Doğanın kendi ışığıyla şehirleri aydınlatma fikri, estetik ve işlevselliğin harmanlandığı, çevreci bir geleceğin kapılarını aralıyor.