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Elektriğe yüzde 14,90 zam

Elektriğe gelen yüzde 14,90 zam, yarından itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi | 30.09.2019 - 19:18..
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Elektriğe yüzde 14,90 zam

Elektrik fiyatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) bugün saat 13.00'te yaptığı toplantının ardından zamlandı.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Maliyet artışlarının değerlendirildiği toplantıda 1 Ekim itibarıyla elektrik fiyatının konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14,90 artmasına karar verildi.

31 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ

Yeni tarifenin, olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde 31 aralık 2019 tarihine kadar olan 3 aylık dönemde geçerli olması bekleniyor.

3 AY ÖNCE DE ZAM YAPILMIŞTI

Öte yandan elektriğe, en son 1 Temmuz'dan geçerli yüzde 15 zam yapılmıştı. EÜAŞ'ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, "toptan" olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış 70 oldu.

Elektriğe yüzde 14,90 zam

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