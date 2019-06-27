taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7732
Euro
6.5748
Altın
1405.75
Borsa
95573.12
Gram Altın
260.891

Elektriğe zam geldi

Çay, şeker ve motorinin ardından bir zam da elektrik için geldi. Artan maliyetler nedeniyle EPDK %14,98 zam yaptı.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 18:39..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Elektriğe zam geldi

gĞÜÜTÇ

Seçimlerin ardından başlayan zamlı fiyatlara bir yenisi daha ekleniyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nda yapılan toplantı neticesinde 1 Temmuz itibarıyla elektrik fiyatlarına yüzde 14.98 zam yapma kararı aldı.

TÜKETİCİYE YANSIYACAK

EPDK'nın bugün yaptığı toplantı neticesinde kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi. Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Babacan yeni parti hazırlığında

Ali Babacan yeni parti hazırlığında

364
Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Erdoğan'a göre yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

564
Asena Atalay 3 bin TL nafaka alacak

Asena Atalay 3 bin TL nafaka alacak

140
Cem Yılmaz 2 milyonluk aracıyla görüntülendi

Cem Yılmaz 2 milyonluk aracıyla görüntülendi

168
Susuz kalan Merkel yine titredi

Susuz kalan Merkel yine titredi

181
İBB'de devir teslim günü

İBB'de devir teslim günü

397
Türk F-16'larının Fatih'e selamı

Türk F-16'larının Fatih'e selamı

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir