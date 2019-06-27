Elektriğe zam geldi

Seçimlerin ardından başlayan zamlı fiyatlara bir yenisi daha ekleniyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nda yapılan toplantı neticesinde 1 Temmuz itibarıyla elektrik fiyatlarına yüzde 14.98 zam yapma kararı aldı.

TÜKETİCİYE YANSIYACAK

EPDK'nın bugün yaptığı toplantı neticesinde kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi. Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırıldı.