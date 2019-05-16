Elektrik üreten Şırnaklı çocuklar

Rüzgar türbini projesini hayata geçiren öğrenciler, elektrik üretmeyi başardı.

Kendi elektriklerini üretmeye başlayan proje, TÜBİTAK’tan da destek aldı.

SÜREKLİ KESİLEN ELEKTRİĞE ÇÖZÜM BULMAK İSTEDİLER

İdil ilçesi Oyalı köyünde aralıklarla elektrik kesintisinin yaşandığı Mevlana Ortaokulu’nda, atıl durumunda olan malzemelerden rüzgar türbini yaparak elektrik üreten öğrenci ve öğretmenler, herkesin takdirini topladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Mevlana Ortaokulu öğretmenlerinden Hacı Bayram Ünalan, eğitimde fırsatların her zaman en önde olduğunu söyledi. Göreve başladığı günden beri, öğrencileri fırsatlarla buluşturmak için bütün çabasını gösterdiğini kaydeden Ünalan, "Bu projemiz de bunlardan bir tanesidir. Bu proje bölgemizde sık sık kesilen elektrik sorununu çözmek isteyen öğrencilerimin telkiniyle başladı. Projemizi TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında geliştirdik. Bize ayrılan kaynağın tamamını öğrencilerimize fırsat oluşturmak için kullandık. Kırsalar da, dökseler de sürekli kaldığımız yerden devam ettik. Projenin fikri ve yapım aşaması tamamen öğrencilerimize aittir. İş güvenliğini göz önünde bulundurarak, test aşamalarını kendim gerçekleştirdim. Öğrencilerimi tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum.” dedi.

Şırnaklı öğrenciler rüzgar türbininden elektrik üretti

"4 ADET TASARRUF AMPÜLÜNÜ AYDINLATTIK"

Şu anda üretmekte olduğumuz enerji 150 watt gücünde olduğunu belirten Ünalan, enerjinin 4 adet tasarruf ampulünü başarılı bir şekilde aydınlattığını kaydetti. Ünalan, şöyle devam etti:

"Ayrıca dizüstü bilgisayarı çalıştırır durumdadır. Projemizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için köyümüzde bir proje başlatacağız. Her evin çatısında bir rüzgar türbiniyle köy halkının elektrik sorununu çözmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz ürettiğimiz elektriğin kapasitesini artırarak, bir eve yetecek kadar enerji üretebilmek. Bunu en kıza zamanda yapmayı amaçlıyoruz."





"İNSANLARA ÇÖZÜM OLDUK, MUTLUYUZ"

8. sınıf öğrencisi Helin Kılsız da ürettikleri elektriği depoladıktan sonra 4 ampulü yakabildiklerini söyledi. Bu projeyi gerçekleştirirken bir çok denemeden başarısızlıkla döndüklerini aktaran Kılsız, "Ama bu bizi yıldırmadı. Her başarısızlığın ardından artan azmimizle projemize yeniden başladık. Test aşamasını yaparken çok tehlikeler atlattık. Öğretmenimizin bizi niye yakınlaştırmadığına hak verdik" diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi Emrullah Demir ise, "Projemizin maliyeti fazla değildi. Bunu bölgedeki vatandaşlara da yaymaya çalışıyoruz. İnsanların sorunlarına çözüm ürettiğimiz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.





