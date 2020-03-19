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Elektrik ve doğalgaz işlemleri online yapılabilecek

Koronavirüs tedbiri nedeniyle vatandaşların, firma şubelerine gitmeden akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar kullanarak evlerden elektrik ve doğalgaz işlemlerini yapabilecekleri duyuruldu.

İHA | 19.03.2020 - 12:30..
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında elektrik ve doğalgaz işlemlerinin, firmaların Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne gitmeden yapılabileceğini söyledi.

Dönmez; bunun için akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarın yeterli olacağını aktardı.

İHBAR HATTI İLE İRTİBAT

81 ilde doğalgaz işlemleri için 'Alo 187', elektrik işlemleri için 'Alo 186' aranılarak arıza ihbarı, talep, öneri ve şikayetlerin iletilebileceği, diğer işlemler için de gerekli desteğin alınabileceği belirtildi.

Elektrik ve doğalgaz işlemleri online yapılabilecek

ONLİNE HİZMET

Genel aydınlatma hizmetinden kesintisiz olarak yararlanılabilinmesi için TEDAŞ Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması üzerinden arıza ihbarı bırakılabileceği, fatura ödeme işlemlerinin ilgili dağıtım veya tedarik firmalarının resmi internet sayfaları üzerinden belirtilen anlaşmalı bankalardan veya mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirilebileceğini vurgulandı,

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