Elektrikli araç pazarında dengeler değişiyor

Küresel otomotiv sektöründe elektrikli dönüşüm sürerken, bölgesel farklılıklar pazarın yönünü belirlemeye başladı. Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence tarafından yayımlanan son verilere göre, dünya genelinde elektrikli araç satışları nisanda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artış gösterdi. Ancak aylık bazda yaşanan gerileme ve büyük pazarlardaki dalgalanmalar, sektörün daha karmaşık bir döneme girdiğine işaret etti.

NİSANDA 1,6 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ SATILDI

Açıklanan verilere göre, dünya genelinde nisanda toplam 1,6 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirildi. Satışlar yıllık bazda artış kaydederken, mart ayına göre yüzde 9 düşüş yaşandı.

Uzmanlar, küresel pazarda talebin tamamen zayıflamadığını ancak bölgesel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatları ve devlet teşviklerindeki değişimlerin tüketici davranışlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

AVRUPA ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜMÜN LOKOMOTİFİ OLDU

Elektrikli araç satışlarındaki büyümenin en güçlü adresi Avrupa olmaya devam etti. Mart ayında görülen rekor satışların ardından nisanda da yükselişini sürdüren Avrupa pazarında satışlar yıllık bazda yüzde 27 artarak 400 bin adedin üzerine çıktı.

Özellikle Orta Doğu’daki savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarının, tüketicileri elektrikli araçlara yönlendirdiği değerlendiriliyor. Yakıt maliyetlerindeki artış ve çevreci ulaşım politikaları, Avrupa’daki dönüşümü hızlandıran temel unsurlar arasında gösteriliyor.

ÇİN PAZARINDA SATIŞLAR GERİLEDİ

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de ise nisanda satışlar, yıllık bazda yüzde 8 düşüşle 850 bin seviyesine geriledi.

Özellikle yıl başında yapılan sübvansiyon düzenlemelerinin küçük segment araçlara olan ilgiyi azalttığı belirtilirken, iç pazardaki yavaşlamanın üreticileri ihracata yönlendirdiği ifade edildi.

Çin, yalnızca nisanda 400 binden fazla elektrikli araç ihraç ederken yılın ilk dört ayında toplam ihracat yaklaşık 1,4 milyon adede ulaştı. Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’da, Çin menşeli elektrikli araçların daha görünür hale geldiği kaydedildi.

KUZEY AMERİKA’DA SERT DÜŞÜŞ

Kuzey Amerika pazarı ise nisanda dikkat çeken bir daralma yaşadı. Bölgedeki elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 28 gerileyerek 120 bin seviyesinde kaldı.

ABD ve Kanada’da satışlarda düşüş görülürken, Meksika pazarının büyüme kaydettiği bildirildi. Uzmanlar, Çin’den gelen uygun maliyetli araçların Meksika’daki satış artışında etkili olduğunu değerlendiriyor.

DİĞER PAZARLARDA HIZLI YÜKSELİŞ

Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise elektrikli araç satışlarında dikkat çekici bir büyüme yaşandı. Bu bölgelerdeki satışlar nisanda, yıllık bazda yüzde 110 artışla 240 bine ulaştı.

Gelişmekte olan pazarlarda elektrikli araç altyapısının yaygınlaşması ve fiyatların daha erişilebilir hale gelmesi, satışlardaki yükselişi destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

“PAZAR DAHA KARMAŞIK BİR AŞAMAYA GİRİYOR”

Charles Lester, küresel elektrikli araç pazarının artık daha karmaşık bir yapıya dönüştüğünü belirterek, Avrupa’daki güçlü büyümenin Çin ve Kuzey Amerika’daki yavaşlamayı dengelediğini ifade etti.

Lester, Avrupa’nın yıl başından bu yana yüzde 26 büyüme kaydettiğini aktarırken, Çin’de iç talebin sübvansiyon değişikliklerinden olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Kuzey Amerika’nın ise yıl genelinde halen zayıf performans sergilediğini belirten Lester, bölgesel farklılıkların, ihracat artışının ve değişen rekabet koşullarının küresel elektrikli araç sektörünün yeni yönünü belirlediğini söyledi.