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İyileşmeyi hızlandıran elektrikli bandajlar üretildi

Bilim insanları, cilt yaralarını iyileştirebilen elektrikli bandajlar üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 14:33..
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ABD ve Çin'deki araştırmacılar, giyilebilen pansuman olarak nitelendirilen, kendi kendine çalışan elektrikli bandajlar geliştirdiler. Bu bandajlar, vücudunuzun etrafına sarılan küçük elektrotlar içeriyor.

bandaj

Elektrikli bandajların çalışması için tek yapmanız gereken nefes almak, Nefes aldığınız zaman, göğüs kafesinin hareketi elektrotları harekete geçirerek yara bölgesine düşük yoğunluklu akımlar gönderiyor. Bu teknolojide, nispeten yaygın malzemeler kullaıldığı için, normal bandajlardan daha pahalı değildir. Elektrikli bandajlarla ilgili çalışmalar hala devam ediyor.


 


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