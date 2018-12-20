İyileşmeyi hızlandıran elektrikli bandajlar üretildi

ABD ve Çin'deki araştırmacılar, giyilebilen pansuman olarak nitelendirilen, kendi kendine çalışan elektrikli bandajlar geliştirdiler. Bu bandajlar, vücudunuzun etrafına sarılan küçük elektrotlar içeriyor.





Elektrikli bandajların çalışması için tek yapmanız gereken nefes almak, Nefes aldığınız zaman, göğüs kafesinin hareketi elektrotları harekete geçirerek yara bölgesine düşük yoğunluklu akımlar gönderiyor. Bu teknolojide, nispeten yaygın malzemeler kullaıldığı için, normal bandajlardan daha pahalı değildir. Elektrikli bandajlarla ilgili çalışmalar hala devam ediyor.







