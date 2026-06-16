Elektrikli Skoda Peaq, ABD'de test edilirken görüntülendi

Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, 23 Haziran tarihinde resmi olarak tanıtacağı tamamen elektrikli yeni Peaq modelinin test ve geliştirme sürecine dair detayları paylaştı.

Amerika pazarında satışa sunulmayacak olmasına rağmen araç, Arizona Çölü'nün zorlu şartlarında sıcak hava testlerine tabi tutuldu.

SKODA PEAQ İÇİN 1,5 MİLYON KİLOMETRELİK ZORLU TEST

Yeni elektrikli amiral gemisinin kamuflajlı prototipleri; Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika'yı kapsayan zorlu yolculukta toplamda 1,5 milyon kilometreden fazla yol katetti.

Geliştirme sürecinde Kuzey Kutup Dairesi'nin 200 kilometre kuzeyine giden mühendisler, eksi 40 dereceye varan soğuklarda iç mekan ısıtması ve buzlu zemin tutuşunu kusursuzlaştırdı.

ARIZONA ÇÖLLERİNDE DAYANIKLILIK SINAVI

Kavurucu sıcakların yaşandığı çölde prototipler, boya kalitesi ve plastik parçaların dayanıklılığını ölçmek adına tam 12 ay boyunca yoğun güneş ışığı altında bırakıldı.

Bu kritik testler sırasında aracın fren, soğutma sistemleri ve kabini hızla soğutabilen klima performansı da üst düzeyde zorlandı.

Tozlu ve çakıllı yollarda binlerce kilometre yapan mühendisler, iç mekan yalıtımını ve gövde parçalarının fırlayan taşlara karşı direncini de başarıyla doğruladı.

ÜÇ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

MEB+ platformu üzerinde yükselen yedi kişilik yeni Skoda Peaq modeli, kullanıcılarına 60, 90 ve 90x olmak üzere üç farklı güç aktarım seçeneği sunacak.

Giriş seviyesindeki Peaq 60 modeli 63 kWh bataryası ve 201 beygirlik arkadan itişli motoruyla 460 kilometrenin üzerinde menzil sağlarken, 0'dan 100 km/s hıza 8.6 saniyede ulaşıyor.

Orta seviyedeki Peaq 90 versiyonu, daha büyük 91 kWh bataryası ve 282 beygir güç üreten motoruyla tek şarjda 600 kilometreyi aşan bir menzil vadediyor.

En üst seviyede yer alan çift motorlu Peaq 90x modeli ise dört tekerlekten çekiş sistemiyle 295 beygir güce ulaşarak 0-100 km/s hızlanmasını sadece 6.7 saniyede tamamlıyor.