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Elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 79 arttı

2020'nin ilk çeyreğinde, Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında yüzde 79'luk bir artış kaydedildi.

Haber Merkezi |
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Elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 79 arttı

Tüm dünyada elektrikli otomobiller olan ilgi günden güne artarken, Türkiye'deki elektrik ve hibrit otomobil satışları da canlanmaya başladı.

Elektrikli ve hibrit otomobil sayısı her geçen gün artarken, 2020 yılının ilk 3 ayında yüzde 100 elektrikli modellerden 82 adet, hibrit modellerden ise 3 bin 235 adet satıldığı duyuruldu.

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise satışlarda yüzde 79'luk bir artış yaşandı.

jintif

2019'A GÖRE BÜYÜK ARTIŞ VAR

2019 yılının ilk 3 ayında 43 adet yüzde yüz elektrikli, 1.810 adet ise hibrit otomobil satışı yapılmıştı. Bu yıl ise satışların artmasının yanı sıra, ülkemizde satılan elektrikli ve hibrit model sayısında da artış yaşandı.

Elektrikli ve hibrit otomobil sayısındaki artış ile beraber medya yansımalarında da konuşulma oranının arttığı gözlenirken, genel olarak otomotiv sektöründe yaşanan daralmanın ve yerli otomobilin de en çok konuşulan başlıklar arasında olduğu belirtildi.

 

Elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 79 arttı

Elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 79 arttı

Elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 79 arttıElektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 79 arttı

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