Elektrikli yeni BMW iX5'in resmi fotoğrafları sızdırıldı: İşte tüm detaylar

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Otomobil tutkunlarının merakla beklediği yeni BMW iX5 modelinin resmi basın fotoğrafları dünya tanıtımından önce internete düştü.

Cochespias internet sitesi tarafından paylaşılan sızıntılar, aracın yenilikçi teknolojilerini lansman öncesinde ortaya çıkardı.

TASARIM DETAYLARI

Yeni nesil elektrikli SUV modelinde, markanın fütüristik "Neue Klasse" tasarım çizgisinin benimsendiği görülüyor.

İnce böbrek ızgaralarının yanında yer alan LED aydınlatmalarda, iX3 modelinin aksine "X" formu tercih edilmiş durumda.

Araçtaki en radikal değişikliklerden biri olarak klasik kapı kollarının tamamen ortadan kaldırılması öne çıkıyor.

Bunun yerine yan camların alt kenarına konumlandırılan ve daha önce Speedtop modelinde görülen küçük kanatçıklar kullanıldı.

İç mekanda farklı bir direksiyon tasarımı ve ön cama yakın konumlandırılan yenilikçi gösterge paneli göze çarpıyor.

Eğik multimedya ekranının yanı sıra yolcu tarafına eklenen üçüncü ekran fütüristik yapıyı destekliyor.

Görsellerde yer alan "iX5 60 xDrive" ibaresi, aracın 578 beygir güç üreten çift motorlu bir altyapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Bu yüksek performanslı sisteme 141 kWh kapasiteli devasa bir batarya paketi eşlik ediyor.

Beşinci nesil BMW X5 ve iX5 modellerinin tüm resmi detayları bugün düzenlenecek olan dünya prömiyerinde netlik kazanacak.