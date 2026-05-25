Elena Rybakina ve Iga Swiatek, Fransa Açık'ta ikinci tura kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) heyecan devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın ikinci gününde 4 kez Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek, Avustralyalı Emerson Jones'u 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

İki kez grand slam şampiyonu Kazak Elena Rybakina ise Sloven rakibi Veronika Erjavec'i 6-2 biten setlerle 2-0 yendi.

İKİNCİ TURA ÇIKANLAR

Tek kadınlarda İtalyan Jasmine Paolini (13) ve Belçikalı Elise Mertens (23), tek erkeklerde ise Avustralyalı Alex de Minaur (8), Fransız Arthur Rinderknech (22), İspanyol Rafael Jodar (27) ve İtalyan Matteo Berrettini adlarını ikinci tura yazdırdı.