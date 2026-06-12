Elias Jelert, Galatasaray'a geri dönüyor

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Galatasaray'dan geride bıraktığımız yıl İngiltere Championship ekibi Southampton'a giden Elias Jelert, sarı-kırmızılılara geri dönüyor.

Southampton, bu yaz kulüpten ayrılacak oyuncuları açıkladı.

İngiliz ekibinin açıkladığı veda listesinde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Elias Jelert de yer aldı.

GALATASARAY'A DÖNÜYOR

23 yaşındaki futbolcu, bu gelişmenin ardından bonservisinin bulunduğu Galatasaray'a dönecek.

11 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

5 milyon euro piyasa değeri bulunan Danimarkalı futbolcu, Southampton'da 11 maçta 1 asist yaptı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Elias Jelert'in bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.