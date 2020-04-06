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Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde kasaplık yapan Özkan Temel, elini kıyma makinesine kaptırdı.

DHA |
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Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Andıl Caddesi’nde bulunan kasapta çalışan kasap Özkan Temel(22), iddiaya göre kıyma çektiği sırada elini makineye kaptırdı.

Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü

ELİNİ SIKIŞTIRDIĞI MAKİNEYLE GÖTÜRÜLDÜ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine iş yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralı Temel, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından elinin sıkıştığı makineyle birlikte Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü

BİLEĞİNDEN KESİLEN ELİ DİKİLECEK

Temel, daha sonra Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Bileğinden kesilen elinin dikilmesi için doktorların yoğun çaba sarf ettiği Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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