Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Andıl Caddesi’nde bulunan kasapta çalışan kasap Özkan Temel(22), iddiaya göre kıyma çektiği sırada elini makineye kaptırdı.

ELİNİ SIKIŞTIRDIĞI MAKİNEYLE GÖTÜRÜLDÜ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine iş yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralı Temel, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından elinin sıkıştığı makineyle birlikte Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

BİLEĞİNDEN KESİLEN ELİ DİKİLECEK

Temel, daha sonra Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Bileğinden kesilen elinin dikilmesi için doktorların yoğun çaba sarf ettiği Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.