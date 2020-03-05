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Elini paketleme makinasına kaptırdı

Mandırada görevli işçinin eli, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.

AA | 05.03.2020 - 13:47..
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Aydın'da talihsiz bir kaza yaşandı.

Söke ilçesindeki bir mandırada işçi Hayrettin Palamut, tereyağı paketleme makinasına elini kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir İtfaiyesi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ELİNİ MAKİNAYA KAPTIRDI

İtfaiye ekibi, ayakta olan işçinin makinaya sıkışan elinin çıkarılamaması üzerine demir kesme makinasını kullanma kararı aldı. Bu sırada sağlık ekibi de işçiye, bilincini kaybetmemesi için diğer kolundan serumla ilaç verdi.

Elini paketleme makinasına kaptırdı

HASSAS MÜDAHALE

Alev sıçramaması için sıkışan el çevresinin kapatıldığı operasyonda hassas bir çalışmayla paketleme makinası kesilerek işçi kurtarıldı.

Elinde ezikler bulunan Palamut, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elini paketleme makinasına kaptırdı

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