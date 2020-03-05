Elini paketleme makinasına kaptırdı

Koronavirüsün her geçen daha fazla ölüme yol açması, Uluslararası Para Fonu'nu harekete geçirdi.

IMF'den koronavirüs için 50 milyar dolarlık yardım paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Putin, saldırı öncesinde Türk askerlerinin orada bulunmadığını söyledi.

Antalya'da kuyruğu kopan ata, diğer atlardan alınan kuyruk kılları ile yeni kuyruk yapıldı.

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NASA ve Elon Musk, 10 bin katrilyon dolarlık proje için anlaştı

NASA, 10 bin katrilyon dolarlık gök taşına ulaşabilmek için Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon Heavy roketlerini kullanacak.