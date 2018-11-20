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Ellerimizi kullanmamızı hatırlatan film: Bay Kaygısız

Yönetmen Aryasb Feıtz tarafından çekilen 2018 yapımlı kısa filmde, insanların toplum içindeki soyutlamasını gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 17:43..
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Ellerimizi kullanmamızı hatırlatan film: Bay Kaygısız

Metropol şehirlerde günlük hayatın koşuşturmasında çoğu şeyi göz ardı ediyoruz. Yönetmen Aryasb Feıtz tarafından kameraya alınan 2 dakika 10 saniyelik filmde, eli sürekli cebinde olan bir adamın, etrafında olup biten her şeye kaygısız kaldığını anlatıyor.

Ellerimizi kullanmamızı hatırlatan film: Bay Kaygısız VİDEO

TOPLUMDAN SOYUTLANAN BAY KAYGISIZ

Eli cebinde sokaklarda dolaşan, Bay Kaygısız, içinde yaşadığı dünyadan oldukça memnun görünüyor. Öyle ki, parkta balonu elinden kaçan küçük kız çocuğunun, balonunu yakalayıp kendisine vermek varken, hiçbir şey olmamış gibi yürümesine devam ediyor.

Ellerimizi kullanmamızı hatırlatan film: Bay Kaygısız

BAY KAYGISIZ VE İÇ DÜNYA

Yardım etmekten uzak, kendi iç dünyasına çekilen Bay Kaygısız'ın yaşamı, günlük hayatımızda çoğu kez karşımıza çıkıyor.

Ellerimizi kullanmamızı hatırlatan film: Bay Kaygısız

O AN VE "DUR"

Bay Kaygısız, trafiğin yoğun olduğu bir saatte karşıdan karşıya geçmeye çalışırken koluna giren yaşlı bir kadının yardım etmesini bile umarsamaz ve elini yine cebinden çıkartmaz.

Bay Kaygısız, istemeden de olsa kadını karşıdan karşıya geçirirken, üzerine hızla gelen bir arabayı fark eder. Arabaya durması için ellerini "dur" anlamında kaldırır, ve işte kaldırdığı o el Bay Kaygısız'ın hayatını kurtarır.

Ellerimizi kullanmamızı hatırlatan film: Bay Kaygısız

CEPTEN ÇIKAN ELLER

Bay Kaygısız yaşadığı o tehlikeli andan itibaren elini cebinden çıkartır ve artık hayatına ellerini kullanarak devam eder. Son derece etkileyici olan kısa film, hayatımızdan gerçek kesitler sunuyor.

Ergül Tosun

[email protected]

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