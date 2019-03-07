Elmas milyarderi penis büyütme ameliyatında öldü

‘Elmas Kralı' olarak bilinen Ehud Arie Laniado, dünyanın en büyük elmas tüccarlarındandı. Penis büyütme ameliyatına giren Laniado'nun, ameliyat sırasında yapılan iğne yüzünden kalbi durdu. Cerrahların tüm müdahalelerine rağmen milyarder kurtarılamadı.

"VİZYON SAHİBİ İŞ ADAMI"

65 yaşındaki iş adamının ameliyatı, bir klinikte mesai saatleri dışında yapıldı. Laniado'nun şirketi Omega Diamonds, "Vizyon sahibi bir iş adamına elveda" açıklamasıyla haberi doğruladı.

Elmas ticareti sayesinde servet sahibi olan Laniado, ayrıca dünyanın en iyi elmas uzmanlarından biri olarak gösteriliyordu. Kariyerine yaklaşık 20 yaşında, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde değerli taş ticaretiyle başlayan Laniado, daha sonra merkezi Belçika'nın Anvers şehrinde bulunan Omega Diamonds adlı şirket kurdu.

Milyarder iş adamı, 2015'te ‘Blue Moon of Josephine' (Josephine'in Mavi Ayı) olarak bilinen elması, 48.5 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satmıştı.