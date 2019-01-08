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Elon Musk, ABD dışındaki ilk Tesla fabrikasını açtı

Tesla'nın Amerika dışındaki ilk fabrikası Çin'de açıldı. Açılışa CEO Elon Musk da katıldı.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 17:30..
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Tesla, Amerika dışındaki ilk fabrikasını Çin'in Şangay eyaletinde açtı. Şirketin “Gigafactory” isimli şirketi, Tesla'nın Model 3 elektrikli aracını ve gelecek olan Model Y aracını üretmekle görevli olacak. Böylelikle Tesla, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarına hızlı bir şekilde giriş yapmış oldu.

tesla

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMALAR

Şirket, Çin'deki yeni fabrikasında Tesla Model 3 üretimine yıl sonuna doğru başlayacak ve ardından bu üretimi Model Y takip edecek. Çin'deki üretim tesisinin açılışına katılan Elon Musk, şu ifadeleri kullandı: ''Çin, elektrikli araç kullanımında dünya lideri haline geliyor. Çin pazarı, Tesla'nın sürdürülebilir enerji görevini hızlandırmak için çok kritik bir pazar. Gigafactory üretim tesisi, Tesla'nın Çin pazarına bağlılığının başka bir göstergesidir.''

tesla

'EN BÜYÜK DIŞ ÜRETİM PROJESİ'

Kendi Twitter hesabından açılış fotoğrafını paylaşan Elon Musk, aralarında Şangay Belediye Başkanı Ying Yong'un da bulunduğu yerel yetkililerle birlikte poz verdi. Yerel Hükümet yetkilileri, Tesla'nın açtığı yeni fabrikayı 'şehir tarihinin en büyük dış üretim projesi' olarak nitelendirdi.

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