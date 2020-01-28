Elon Musk, Berlin'deki protestolardan sonra açıklama yaptı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk; geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, şirketin bir sonraki üretim tesisinin Berlin’de kurulacağını duyurmuştu.

2021 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanan fabrika, Tesla’nın dünya genelindeki dördüncü üretim fabrikası olacak.

PROTESTO EDİLDİ

Tesla'nın 4 milyar dolar yatırım yapacağı ve Berlin'in 37 kilometre doğusunda kurulacak üretim fabrikası, 740 dönümlük ormanlık araziyi yok edeceği gerekçesiyle Almanlar tarafından protesto ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda bir araya gelen 250'den fazla protestocu, fabrikanın kurulacağı alana giderek gösteri düzenledi. Protestocular ayrıca, fabrikanın bölgedeki içilebilir suyu yok edeceğini ve kirleteceğini belirterek, Tesla'yı suçladı.

ELON MUSK AÇIKLAMA YAPTI

Geçtiğimiz günlerde yaptığı araştırma raporlarını yayınlayan bir Alman su derneği, Tesla'nın kuracağı fabrikanın saatte 372 metreküp su tüketeceğini ve bu durumun bütün yerel su kaynaklarının tükenmesine neden olacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Elon Musk, tesisin tahmin edilenden daha az su kullanacağını ve endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Tesla CEO'su, ''Kulaktan dolma bazı söylentilere açıklık getirmem gerekiyor. Tesla'nın fabrikası, o kadar suyu saatlik değil günlük bile kullanmayacak. Ancak zaman zaman günlük kullanım istisnaları tabii ki olabilir.'' dedi.

ORMANLARI YOK EDECEĞİ İDDİALARINA YANIT

Elon Musk, Tesla'nın fabrika inşaatı için satın aldığı arazideki 740 dönümlük ormanlık araziyi yok edeceği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yalnızca küçük bir bölgedeki ağaçların kesileceğini aktaran Musk, ayrıca kesilecek ağaçların doğal bir orman olmadığını ve karton yapımında kullanılmak üzere dikildiklerini açıkladı.

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