Elon Musk da Pekin'de: Çinliler hem seviyor hem tedirgin oluyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hedefleri arasında Çin'in "Amerikan şirketlerine açılması" da bulunan Çin ziyaretine bazı iş insanları da katıldı.

Geziye iş dünyasından katılanlar arasında yakın zamanda Trump'la bozuşan, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk'ın da olması dikkat çekti.

Musk, Tesla'nın fabrikasının bulunduğu Çin'e yatırımları ve iş ilişkileriyle ilgili daha önce de ziyaretler yapmıştı.

Musk, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katıldığı Pekin'deki Büyük Halk Salonu'ndaki törenden ayrılırken "Çin'de birçok iyi şey başarmak" istediğini söyledi.

TESLA ÇİN'DE SEVİLİYOR

Pekin yönetiminin öncelikleriyle Musk'ın ilgi alanlarının örtüştüğü değerlendirmeleri yapılıyor. Yapay zeka, elektrikli araçlar, otonom sürüş sistemleri, insansı robotlar, uydu teknolojileri gibi Musk'ın yatırım yaptığı alanlar Çin'in stratejik hedefleri arasında yer alıyor.

2018 yılında Tesla, Çin'de yerel bir ortağa ihtiyaç duymadan otomobil üretim tesisi kurmasına izin verilen ilk yabancı otomobil şirketi oldu.

Tesla geçen yıl Çin'de yaklaşık 626 bin araç satarak, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları açısından ülkenin beşinci büyük otomobil üreticisi oldu. Şirket verilerine göre, Tesla'nın geçen yılki gelirinin yaklaşık 5'te 1'i Çin'den geldi.

STARLİNK KAYGI NEDENİ

Ancak diğer yandan Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve özellikle de Starlink uydu ağı, Çin güvenlik bürokrasisinde kaygıya neden oluyor.

Çin devlet medyasında, Starlink’in küresel iletişim alanındaki hakimiyetinin ulusal güvenlik açısından risk oluşturabileceğine dair yorumlar yapılıyor.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında Starlink uydularının performansının, ABD ve Batı ülkelerinin Asya'da yaşanabilecek olası çatışma veya savaşlarda da Starlink'i kendi faydalarına kullanma ihtimalinin olduğunun altı çiziliyor.