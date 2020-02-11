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Elon Musk: Facebook'u silin gitsin

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki 31 milyon takipçisine "Facebook'u silin. Facebook devri bitti" çağrısında bulundu.

AA | 11.02.2020 - 07:49..
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Elon Musk, bu çağrısını Twitter'da Facebook'un içeriğiyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğini savunan İngiliz oyuncu Sacha Baron Cohen'in mesajına yanıt olarak yaptı ancak ayrıntı vermedi.

Elon Musk: Facebook'u silin gitsin

TESLA VE SPACEX'İN HESAPLARINI SİLMİŞTİ

Musk, 2018'de Facebook'un, 87 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerini siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica ile hesap sahiplerinin haberi olmadan paylaştığının ortaya çıkması üzerine şirketleri Tesla ve SpaceX'in Facebook hesaplarını silmiş, "Facebook nedir?" diye sormuştu.

Elon Musk: Facebook'u silin gitsin

Musk, Facebook'un sahibi olduğu Instagram'daki kişisel ve şirket hesaplarını ise tutuyor. Elon Musk, Instagram'ın "fena olmadığını" ve çatı şirketinden "oldukça bağımsız hareket ettiğini" söylemişti.

YAPAY ZEKADA DA ANLAŞAMADILAR

Elon Musk, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'le yapay zeka konusunda görüş ayrılıkları olduğunu belirterek "Mark'la bu konuyu konuştum. Ama konuyu çok kavrayamıyor" demişti.

Zuckerberg, yapay zeka sayesinde arabaları daha güvenli hale getireceğini ve hastalıkların daha doğru teşhis edilmesini sağlayacağını savunurken, Musk, bu teknolojiyi "insanlığın varlığına yönelik en büyük tehdit" diye nitelemişti.

Cohen ve Musk'ın eleştirileri, yazar Stephen King'in bu ay başında 'manipülatif paylaşımlarla mücadele ve mahremiyeti koruma konusundaki yetersizliğini' gerekçe göstererek Facebook'tan çıktığını açıklamasını izliyor.

"FACEBOOK'U BİR İMPARATOR YÖNETMEMELİ"

Sacha Baron Cohen, Twitter mesajında şöyle demişti:

"Düzenleyici kurumlar elektrik ve su şirketlerinde bir kişiye bu kadar yetki verilmezken, nasıl oluyor da Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e 2,5 milyar kişinin erişimi olan bilgileri kontrolü altında tutmasına müsaade ediliyor. Facebook hükümetler tarafından regüle edilmeli, bir imparator tarafından yönetilmemeli."

Baron Cohen, daha önce de Twitter, Google ve YouTube için "tarihin en büyük propaganda makineleri" demişti.

Elon Musk: Facebook'u silin gitsin

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