Elon Musk, insanları Mars'a taşıyacak geminin nasıl göründüğünü paylaştı

Elon Musk ve SpaceX'in çılgın projesi olan insanları Mars'a taşıma projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde SpaceX CEO'su Elon Musk, 'Starship' adını verdiği uzay gemisinin yapım aşamasında olan prototip modelinin bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Bu yıl nisan ve mayıs aylarında çeşitli fırlatma testleri yapılacak olan Mars projesi, 2020 yılında uzaya fırlatılmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar yapılan uzay araçlarından daha büyük ve daha gelişmiş olacak Starship ise, dünya genelinde birçok insan tarafından merakla bekleniyor.

TWITTER'DAN NEYE BENZEYECEĞİNİ PAYLAŞTI

SpaceX kurucusu Elon Musk, kendi Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, insanlığı Mars'a götürecek uzay gemisinin neye benzediğini paylaşarak, merakları az da olsa giderdi.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ''Montaj aşamasında olan Starship aracı, tamamlandığında bu fotoğraftaki gibi görünecek. Uzay aracının hazır hali ise tabii ki pencerelere de sahip olacak.''