Elon Musk, OpenAI davasını kaybetti

ABD'nin California eyaletinin Oakland kentindeki federal mahkemede görülen davada jürinin kararı açıklandı.

Dokuz kişilik jüri heyeti Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI yöneticilerine karşı ileri sürdüğü iddiaları reddederken davanın zaman aşımı süresi dolduktan sonra açıldığına hükmetti.

Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers da danışman niteliğinde görev yapan jürinin kararını mahkemenin hükmü olarak kabul etti ve Musk'ın taleplerini reddetti.

"İNSANLIĞA FAYDA SAĞLAMA MİSYONUNA İHANET"

Jüri, üç hafta süren dava boyunca Musk, Sam Altman, Greg Brockman ve Microsoft CEO'su Satya Nadella dahil birçok ismin ifadesine başvurdu.

Elon Musk, 2024 yılında açtığı davada Altman ve 'suç ortakları' tarafından ihanete uğradığını belirterek OpenAI'ı 'kar peşinde koşmakla' suçlamıştı.

Dava dilekçesinde Musk, Altman ve ortaklarını şirketin 'insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet' ile itham etmişti.