Elon Musk tarihe geçti: Dünyanın ilk trilyon dolar sahibi

Sıra dışı üslubu ve başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere siyasilerle kurduğu ilişkilerle bilinen ABD'li teknoloji yatırımcısı Elon Musk, tarihe geçti.

SpaceX, Tesla gibi dev şirketlerin sahibi olan Musk, serveti 1 trilyon doları aşan ilk kişi oldu.

HALKA ARZ İLE 1 MİLYARI AŞTI

Roket, uydu ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren SpaceX, dün (11 Haziran) yaptığı halka arz yatırımcıların büyük ilgisiyle 75 milyar dolar kaynak topladı.

Forbes tarafından halka arzın yapılmasından önceki hesaplamalara göre yaklaşık 780 milyar dolar serveti bulunan Musk'ın net varlığı, hisselerin işlem görmeye başlamasıyla beraber 1,1 trilyon doları aştı.

“ELON PRİMİ”

Analistler, SpaceX'in ulaştığı devasa değerin yalnızca şirketin mali performansıyla açıklanamayacağını belirtiyor.

Piyasalarda son yıllarda ortaya çıkan ve "Elon primi" olarak adlandırılan kavram, yatırımcıların Musk'ın vizyonuna duyduğu güven nedeniyle şirketlerin geleneksel değerleme yöntemlerinin üzerinde fiyatlanmasını ifade ediyor.

TRUMP İLE ARALARI BOZULDU

2022 yılında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alarak sosyal medya alanına giren Musk, yüz milyonlarca kullanıcıya doğrudan ulaşabileceği bir platform elde etti.

Göç politikalarından kamu harcamalarına kadar birçok konuda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geldi.

Trump'ın yönetiminde geçen yıl üstlendiği görev de en tartışmalı adımlarından biri oldu. Ancak Musk ile Trump arasındaki yakın ilişki, daha sonra politika ve harcamalar konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle kamuoyu önünde yaşanan bir gerilime dönüştü.