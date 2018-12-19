taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3437
Euro
6.0937
Altın
1249.6
Borsa
91342.33
Gram Altın
214.638

Elon Musk'ın otonom tüneli açıldı

Tesla ve Space X'in sahibi Elon Musk, bir süredir yapımı devam eden tünelinin, ilk etabının açılışını gerçekleştirdi. Otomobiller, otonom olarak ve saatte 240 kilometre hızla tünelde gidebilecek.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 11:41..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

qweqwe

ABD'li milyarder Elon Musk, bir süredir yapımı devam eden tünelinin, ilk etabını açılışını gerçekleştirdi. Buna göre, Musk'ın sahibi olduğu Boring Company'nin Los Angeles kentinde inşa ettiği tünelin uzunluğunun 1.83 kilometre olduğu belirtildi.

Tünel, şehirde trafiğin yoğun olduğu bölgelerden, Los Angeles Country ile Boring Company ve SpaceX'in merkezlerinin bulunduğu Hawthorne arasında ulaşıma aracılık edecek.

Elon Musk'ın otonom tüneli açıldı

OTOMOBİLLER KENDİ BAŞINA GİDECEK

Musk'ın projesi kapsamında, otoyolda ilerleyen araçların, belirli istasyonlardan yer altındaki tünele geçiş yapabilmesi ve böylece trafiğe takılmadan yol alınabilmesi hedefleniyor.

Elon Musk'ın otonom tüneli açıldı

Öyle ki, tünel tam kapasite ile çalıştığında, 'paten' denilen yolcu ve otomobil taşıma platformlarından oluşan ve yer altı şebekesine indiğinde de elektrik enerjisi ile ilerleyebilen bir sistemi bünyesinde barındıracak.

Elon Musk'ın otonom tüneli açıldı

240 KİLOMETRE HIZLA SEYAHAT

Açılışta konuşan Elon Musk, bu kapsamda gelecekte otomobillerin, tünelde otonom olarak ilerlemeye izin verecek şekilde, kullanılmadığında otomobilin altına gizlenebilen yan tekerlekler ile donatılması gerektiğini söyledi. Söz konusu sistemler entegre olduğunda, tüneldeki ulaşımın saatte 240 kilometre hız ile sağlanması amaçlanıyor.

Elon Musk'ın otonom tüneli açıldı

Boring Company'nin inşa ettiği tünelin, şirketin sahip olduğu arazilerin dışında hiçbir özel mülkün altından geçmediği bildirildi. 3.7 metre genişliğindeki tüneli, gerekli izinler alınabildiği takdirde, yayalar ve bisikletliler de kullanabilecek.

Elon Musk'ın otonom tüneli açıldı

YENİ TÜNELLER YOLDA

Hawthorne Tüneli başarılı olursa, yakın bir gelecekte Boring Company'nin yapımı devam eden diğer tünelleri ile bağlantılı hale gelecek. Geçen ay, şirket Batı Los Angeles'taki 4.3 kilometre uzunluğundaki tünelinin planlarını paylaştı. Los Angeles'ın yanı sıra, şirketin Chicago, Washington, D.C. ve Maryland'in şehir merkezlerinde de tünel inşa etme planları bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

168
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

18
Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

68
CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

24
Sıla'nın Adli Tıp raporu

Sıla'nın Adli Tıp raporu

98
Hilal Altınbilek'in cesur dekoltesi

Hilal Altınbilek'in cesur dekoltesi

23
HDP'li Remziye Tosun terörist cenazelerini istedi

HDP'li Remziye Tosun terörist cenazelerini istedi

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir