Emax araştırmaya göre iki ilde Saadet oyları

Emax araştırma, 31 Mart yerel seçimlerine 4 gün kala yeni bir anket yayınladı. Ankette Şanlıurfa ve Adıyaman'da Saadet Partisi adayının aldığı oy oranları dikkat çekti.

24 Haziran seçimlerinde yüzde 0.9 oy alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Şanlıurfa'da Sabahattin Cevheri'yi, Adıyaman'da ise Ahmet Faruk Ünsal'ı aday gösterdi.

ÖCALAN OY İSTEDİ

Her iki adaya da CHP ve HDP'den tam destek geldi. Bölgede aday çıkarmayan HDP, Saadet Partisi adayına oy için mitingler yaptı. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da Saadet adayına oy istedi.

Ömer Öcalan Şanlıurfa'da Saadet Partisi için oy istedi ViDEO

HDP oyları sayesinde yüzde 1'lerden kurtulan Saadet, anketlere göre yine de kazanamıyor.

İşte Adıyman ve Şanlıurfa'da son durum...