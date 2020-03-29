Emekli maaşını dolandırıcılara kaptırdı, eve polis geldi

İstanbul Arnavutköy'de 68 yaşındaki Yaşar Keskin, 20 Mart günü emekli maaşını çekmek üzere bankaya gitti.

Bankamatikten maaşını çekmek isteyen Keskin, maaşının yatmadığını gördü.

Ertesi gün de bankamatiğe giderek hesabını kontrol eden Keskin, hesabında para olmadığını fark etti. Hafta sonu olması ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Keskin, 23 Mart günü torununu bankaya gönderdi.

SADECE BANKA PROMOSYONU VARDI

Torunu önce sokağa çıkamayan anneannesinin maaşını çekti. Daha sonra dedesinin maaşını çekmek için kartı bankamatiğe yerleştiren torun, dedesinin hesabında sadece banka promosyonu olan 625 lira olduğunu gördü.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Dedesini arayarak durumu anlatan torunu, dedesinin hesabında bir terslik olduğunu anladı. Eve geldiğinde dedesiyle durumu paylaşan torunu, dolandırıcıların hedefinde olduklarını söyledi. Dolandırıcılar tarafından emekli maaşının çekildiğini düşünen Keskin, bankaya başvurdu.

POLİS, ŞİKAYET İÇİN EVE GELDİ

Sonrasında polisi arayan Yaşar Keskin, dolandırıldığını ve şikayetçi olduğunu belirtti. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasak olduğu için karakola gidemeyen 68 yaşındaki Yaşar Keskin'in şikayet dilekçesini almak üzere Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eve geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşlı adam, durumu polis memurlarına anlatarak, şikayetçi oldu. Eve diz üstü bilgisayar ve şikayet dilekçesinin çıktısını almak üzere bir yazıcı ile gelen polisler, geniş çaplı soruşturma başlattı.