Emekli ve memur maaşları için 5 senaryo
Zam oranlarına ilişkin beklenti piyasadaki hareketliliği canlı tutuyor. Ekonomist Selçuk Gülten’in Ensonhaber’e yaptığı değerlendirmeye göre, haziran enflasyonuna bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar için beş farklı maaş senaryosu ortaya çıktı.
Toplumun büyük kesiminin gözü kulağı, 3 Temmuz'da belli olacak zam oranlarına çevrildi.
Ekonomist Selçuk Gülten, Ensonhaber için haziran enflasyon oranı beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarını 5 farklı versiyonda hesapladı.
Selçuk Gülten, "Temmuz 2026 emekli zamlarının kesinleşmesi için Haziran 2026 enflasyon oranının belli olması gerekiyor. Önümüzde Haziran 2026 enflasyon oranına bağlı olarak 5 senaryo söz konusudur." diyerek zam oranı beklentilerini madde madde sıraladı:
BEŞ AYLIK ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE MEVCUT DURUM:
SSK ve Bağ-kur (SGK) emeklileri (enflasyon farkı hesabıyla): Yüzde 16,61
Memur ve memur emeklileri (toplu sözleşme farkı ve enflasyon hesabıyla): Yüzde 12,41
1- HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI YÜZDE 1,00 OLURSA
SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 17,77
Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 13,53
En düşük emekli maaşı: 23 bin 554 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 530 TL
En düşük memur maaşı: 70 bin 264 TL
2- HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI GEÇEN YILDAKİ GİBİ YÜZDE 1,37 OLURSA
SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 18,20
Memur ve Memur emeklileri: Yüzde 13,94
En düşük emekli maaşı: 23 bin 640 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 643 TL
En düşük memur maaşı: 70 bin 517 TL
3- HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ GİBİ YÜZDE 1,52 OLURSA
SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 18,38
Memur ve memur emeklileri: Yüzde 14,11
En düşük emekli maaşı: 23 bin 676,00 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 697 TL
En düşük memur maaşı: 70.623 TL
4- HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ GİBİ YÜZDE 1,04 OLURSA
SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 17,82
Memur ve memur emeklileri: Yüzde 13,58
En düşük emekli maaşı: 23.564,00 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 543 TL
En düşük memur maaşı: 70 bin 293 TL
5- HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI MAYIS AYINDAKİ GİBİ YÜZDE 1,71 OLURSA
SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 18,60
Memur ve memur emeklileri: Yüzde 14,33
En düşük emekli maaşı: 23 bin 720 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 752 TL
En düşük memur maaşı: 70 bin 759 TL