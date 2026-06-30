Emekli ve memur maaşları için 5 senaryo

Toplumun büyük kesiminin gözü kulağı, 3 Temmuz'da belli olacak zam oranlarına çevrildi.

Ekonomist Selçuk Gülten, Ensonhaber için haziran enflasyon oranı beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarını 5 farklı versiyonda hesapladı.

Selçuk Gülten, "Temmuz 2026 emekli zamlarının kesinleşmesi için Haziran 2026 enflasyon oranının belli olması gerekiyor. Önümüzde Haziran 2026 enflasyon oranına bağlı olarak 5 senaryo söz konusudur." diyerek zam oranı beklentilerini madde madde sıraladı:

BEŞ AYLIK ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE MEVCUT DURUM:

SSK ve Bağ-kur (SGK) emeklileri (enflasyon farkı hesabıyla): Yüzde 16,61

Memur ve memur emeklileri (toplu sözleşme farkı ve enflasyon hesabıyla): Yüzde 12,41

1- HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI YÜZDE 1,00 OLURSA

SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 17,77

Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 13,53

En düşük emekli maaşı: 23 bin 554 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 530 TL

En düşük memur maaşı: 70 bin 264 TL

2- HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI GEÇEN YILDAKİ GİBİ YÜZDE 1,37 OLURSA

SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 18,20

Memur ve Memur emeklileri: Yüzde 13,94

En düşük emekli maaşı: 23 bin 640 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 643 TL

En düşük memur maaşı: 70 bin 517 TL

3- HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ GİBİ YÜZDE 1,52 OLURSA

SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 18,38

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 14,11

En düşük emekli maaşı: 23 bin 676,00 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 697 TL

En düşük memur maaşı: 70.623 TL

4- HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ GİBİ YÜZDE 1,04 OLURSA

SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 17,82

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 13,58

En düşük emekli maaşı: 23.564,00 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 543 TL

En düşük memur maaşı: 70 bin 293 TL

5- HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI MAYIS AYINDAKİ GİBİ YÜZDE 1,71 OLURSA

SSK ve Bağ-Kur (SGK) emeklileri: Yüzde 18,60

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 14,33

En düşük emekli maaşı: 23 bin 720 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 31 bin 752 TL

En düşük memur maaşı: 70 bin 759 TL