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Emeklileri dolandıran zanlıyı polis evden aldı

Adana'da, ATM'lerden maaşlarını çekmek isteyen emeklilere yardım etme bahanesiyle banka kartlarını el çabukluğuyla değiştiren zanlı, polis tarafından yakalandı.

DHA |
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Emeklileri dolandıran zanlıyı polis evden aldı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin, ATM'den emekli maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlara yardım etme bahanesiyle banka kartlarını değiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, 4 emekliyi bu şekilde kandıran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, daha sonra bu banka kartlarıyla kuyumcu ve marketlerden alışveriş yapıldığını saptadı.

Emeklileri dolandıran zanlıyı polis evden aldı

"ÜCRETSİZ DEZENFEKTAN VE MASKE GETİRECEĞİZ" DENİLEREK YAKALANDI

Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin 33 yaşındaki Aziz C. olduğu bilgisine ulaştı. Aziz C.'nin iletişim bayisinden cep telefonu faturasını da ödediğini belirleyen polis, şüpheliyi arayarak, "Biz Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan arıyoruz. Evinize geleceğiz, koronavirüs ile mücadele kapsamında size ücretsiz dezenfekte ve maske getireceğiz." dedi.

Emeklileri dolandıran zanlıyı polis evden aldı

Polis ekiplerinin evinde yakaladığı şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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