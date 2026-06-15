Emiliano Buendia yeniden Galatasaray'ın gündeminde

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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Yönetim, teknik ekipten gelen rapor doğrultusunda kanat forvet takviyesi yapmayı planlıyor.

TRT Spor'un haberine göre; bu doğrultuda listesini oluşturan transfer komitesi, İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'da forma giyen Emiliano Buendia'yı yeniden gündemine aldı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

Arjantinli futbolcu, kanatlarda ve on numarada görev yapıyor. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2027 Haziran ayında sona erecek.

ASTON VILLA'NIN KİRALAMA DÜŞÜNCESİ YOK

Bu sebeple İngiliz ekibinin, Buendia'yı kiralamayı düşünmediği öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin, yeni yabancı sınırı nedeniyle kadrosundan ayrılacak futbolcuların durumuna göre bu transferde hareket edeceği ifade edildi.

SARA'YI İSTİYORLARDI

İngiliz ekibinin, Galatasaray'dan Gabriel Sara ile ilgilendiği son dönemde Ada basınında yer alıyordu.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Brezilyalı oyuncunun Buendia'nın olası transferinde pazarlık konusu yapılmasını istemediği ifade edildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geride kalan sezon 54 maça çıkan Buendia, 11 gol 9 asist üretti ve 2 bin 885 dakika sahada kaldı.