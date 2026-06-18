Emily Ratajkowski'den yeni pozlar

"Emrata" lakabıyla tanınan model Emily Ratajkowski, verdiği pozlarla gündem olmaya devam ediyor.

Kusursuz fiziğini sergilediği kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Ratajkowski'nin cesur tarzı, hayranlarından yorum yağmuruna tutuldu.

İKİYE BÖLDÜ

35 yaşındaki modelin paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim Ratajkowski'nin özgüvenli duruşunu överken bir kesim ise pozlarını fazlasıyla cesur buldu. Ancak ünlü isim, gelen yorumlardan bağımsız olarak kendi tarzını yansıtmaya devam ediyor.