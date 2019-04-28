Emin Çölaşan'ın 12 Eylül sevdası

12 Eylül Askeri Darbesi'nin üzerinden 39 yıl geçti, Kenan Evren öldü ve bugün 12 Eylül'ü savunan neredeyse kalmadı. Birileri hariç...

EMİN ÇÖLAŞAN İŞKENCE MERKEZİNİ ÖVMÜŞTÜ

Bugünlerde de köşe yazarlığına ve medya yöneticiliğine devam eden birçok gazeteci o günlerde darbeyi alkışlayan yazılar ve yorumlar kaleme almışlardı, Emin Çölaşan da bunlardan biriydi.

Kara propaganda yazılarından en dikkat çekenlerden biri o dönemde Milliyet gazetesinde çalışan Emin Çölaşan'a ait.

12 EYLÜL'DEN 3 AY SONRA MAMAK'A GÜZELLEMELER YAPMIŞTI

12 Eylül dönemindeki işkencelerin merkezi olan Askeri Mamak Cezaevi'ne darbeden 3 ay sonra askerler tarafından götürülen Çölaşan, günlerce süren bir yazı dizisi hazırlamış. Milliyet gazetesinde günlerce yayınlanan yazı dizisinde Mamak'taki işkencelerin gizlendiği gibi mahkumların nasıl mutlu olduğu, Yaptıklarından pişman olduğu ve devletin gücünü nasıl kabul ettikleri anlatılmış. Bakın Emin Çölaşan'ın Milliyet gazetesindeki yazı dizinde çizdiği Mamak Cezaevi resminden bazı bölümler:

"MAMAK, DEVLETİN DEVLET OLDUĞUNU KANITLAYAN BİR YER"

"Dikkat , Hazır ol! Sigara İçebilirsiniz! Sağolun komutanım. Yürüyüş kararı sayılacak bir iki üç her şey vatan için her şey vatan için. Mamak Cezaevi devletin devlet olduğunu kanıtlayan ilk kuruluşlardan. Ve bunların başta gelenlerinden biri. Gazetecilik görevimizdeki en ilginç günlerini burada yaşadık. Burada gördük ki Mamak Cezaevi yepyeni bir disiplin anlayışıyla bizlerin aklının alamayacağı ya da düşünemeyeceği yeni uygulamalarla özellikle 12 Eylül'den sonra durum tümüyle değişmiş, disiplinsizlikten disipline geçmiş; Laubaliliğe kaytarmaya yer yok; bunların yerini emirler komutlar ve büyük bir disiplin içerisinde günlerini geçiren mahkumlar almış."