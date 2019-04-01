Emina Jahovic: İstanbul'u Mustafa almadı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın yakınına taşınacağı konuşulan Emina Jahovic konuyla ilgili açıklama yaptı.

"İSTANBUL MUSTAFA'NIN DEĞİL"

Önceki akşam Bebek Lucca’da arkadaşlarıyla buluşan Jahovic, bu konuyla igili bir açıklama yaptı. Şarkıcı, “Mustafa Bey ile bir alakası yok. İstanbul Mustafa’nın değil sonuçta. Biraz daha şehre ve işime yakın olmak istedim” yanıtını verdi. Jahovic, aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine de “Hayatımda şu an kimse yok. Tek düşüncem işim ve çocuklarım. Onun için çok keyifliyim” dedi.